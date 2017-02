RBS 6 Nazioni 2017: ecco chi scenderà in campo all'Olimpico contro il Galles

"Abbiamo una grande responsabilità per il rugby italiano. La nostra sfida è dimostrare a tutti che siamo sulla giusta strada" dichiara in una nota il ct della Nazionale di rugby, Conor O'Shea, nell'ufficializzare la formazione che domenica 5 febbraio, allo Stadio Olimpico di Roma, farà il suo esordio nella prima giornata del RBS 6 Nazioni 2017, contro la squadra del Galles.



"Per la sua prima partita sulla panchina azzurra, nel Torneo della palla ovale più antico del mondo, il tecnico irlandese conferma l'ossatura del gruppo visto nei Crédit Agricole Cariparma Test Match di novembre, con dieci titolari della vittoria di Firenze sul Sudafrica confermati dal primo minuto per la gara di domenica ed altri tre pronti a fare il proprio ingresso dalla panchina. - viene sottolineato in una nota del CONI - Confermata integralmente la linea dei trequarti con Padovani estremo, la coppia di ali delle Zebre Bisegni e Venditti ed il tandem di centri targati Benetton Treviso Benvenuti-McLean, mentre in cabina di regia Carlo Canna in maglia numero dieci ritrova il veterano Edoardo Gori, che rileva la maglia numero nove di mediano di mischia da Bronzini, protagonista in autunno. Inedita la terza linea, dove capitan Sergio Parisse - alla centoventiduesima apparizione internazionale, nono atleta all-time - viene affiancato da Maxime Mbandà, al debutto nel Torneo, e da Abraham Steyn. In seconda linea si rivede dal primo minuto George Biagi, in coppia con Marco Fuser, mentre in prima linea torna, dopo aver saltato per infortunio i test contro Sudafrica e Tonga, il pilone sinistro Andrea Lovotti, che fa reparto con Cittadini sul lato destro e con Gega al centro della prima linea. In panchina O'Shea opta per le prime linee Ghiraldini, Panico e Ceccarelli, Furno in seconda linea, il flanker Minto, la coppia mediana della Benetton Bronzini-Allan e l'utility back Campagnaro".