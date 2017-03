Mosca assume un robot alla metropolitana perché simpatico. E spione

Assunto alla metropolitana di Mosca un robot che ha già conquistato tutti i passeggeri lo scorso Capodanno. Il robot, dal nome Metrosha, è infatti molto simpatico ma c'è chi teme che sia anche uno spione visto che ricorda i nomi ed i volti delle persone che incontra.

Mosca ha deciso di assumere a tempo pieno un nuovo addetto alla metropolitana, dopo averlo testato con successo lo scorso Capodanno. A superare il periodo di prova è stato però un robot, o meglio un Promobot che come è facile intuire dal nome è stato progettato per conquistare ed attirare i clienti verso un determinato prodotto.



Nel caso della metro di Mosca, Promobot non dovrà vendere niente ma piuttosto elargire sorrisi. Il robot, dal nome Metrosha, è stato introdotto nella metropolitana lo scorso Capodanno, e subito i russi ne sono rimasti conquistati. Promobot infatti ha utilizzato tutta la sua intelligenza articiale per trasformare i suoi occhi in forma di cuore quando incontrava un ragazzo affascinante (visto che dal nome sembra essere una femmina), dimostrando anche di avere un alto senso dell'umorismo mentre scambia battute con i passeggeri.



Le autorità di Mosca hanno deciso quindi di far rientrare Promobot in metropolitana ad ogni occasione speciale. Ma i più maliziosi pensano che tale decisione non sia stata presa solo con l'obiettivo di far divertire i russi.



Il robot oltre ad essere simpatico, infatti, sembra anche essere uno spione visto che è in grado di ricordare i nomi ed i volti delle persone che incontra, e probabilmente non solo per buona educazione.