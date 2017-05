Robot killer, creato Terminator P300: a caccia di onde cerebrali

Mentre l'ONU continua a temporeggiare sulla messa al bando dei sistemi d'arma autonomi, gli Stati Uniti presentano una sorta di Terminator versione però P300: un futuro robot killer che riconosce le onde cerebrali, quelli dei nemici in battaglia.

Gli Stati Uniti stanno sviluppando un robot killer a risposta P300, l'onda ERP che si registra a causa della reazione di una persona allo stimolo e non per un attributo fisico dello stimolo stesso. Per via della riproducibilità della risposta P300 agli stimoli nuovi, questo segnale viene comunemente usato per gli esperimenti di interfaccia neurale (cervello-computer).



Nel corso dell'annuale Intelligent User Interface Conference, che si è svolta a marzo a Cipro, i ricercatori della DCS Corporation e della US Army Research Lab, hanno presentato un documento che svela come il Terminator di James Cameron sia sempre meno fantascientifico, ma ugualmente pericoloso (se si considera il T-800 del primo film).



I ricercatori americani, infatti, hanno spiegato di aver inserito i dati delle onde cerebrali umane in una rete neurale di intelligenza artificiale, la quale avrebbe imparato così a riconoscere un essere umano quando cerca un bersaglio.



L'obiettivo è quello di creare una rete neurale che possa imparare istantaneamente, in tempo reale, l'individuazione precisa di un target seguendo i movimenti degli occhi e le onde cerebrali dei soldati in battaglia.



Un salto in avanti non indifferente per quei sistemi d'arma autonomi che l'ONU non ha avuto ancora la forza di mettere al bando (al pari delle bombe nucleari).



Molti Paesi fanno sempre più pressione infatti per immettere nei campi di battaglia robot in grado di selezionare e neutralizzare bersagli (leggi persone) senza alcun intervento umano, ma ovviamente anche senza alcuna coscienza.



Se si permetterà però ad un algoritmo di decidere chi ha il diritto di vivere e chi di morire, decadrà automaticamente (questo sì) il concetto di dignità delle persone. Solo nei film (di solito i sequel) i robot sono in grado infatti di provare empatia, comprendere il valore della vita umana o il significato della sua perdita. Ecco perché quella artificiale non potrà mai dirsi veramente intelligente, come Skynet insegna.