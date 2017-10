Colleferro: coppia italiani "fa il vento" al ristorante cinese e scoppia la rissa

Arrestat5 5 persone per rissa.

"A seguito di numerose segnalazioni giunte al 112, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro e della locale Stazione hanno arrestato 5 persone - un uomo e una donna italiani, due cittadini di nazionalità cinese e un cittadino del Bangladesh, tutti di età compresa tra i 24 e i 29 anni - con l'accusa di rissa aggravata. La coppia di italiani, dopo aver pranzato in un ristorante del centro di proprietà di uno dei cittadini cinesi, ha cercato di allontanarsi dal locale senza pagare il conto e, una volta scoperti dal proprietario e da due dipendenti - una connazionale e un cameriere del Bangladesh - li hanno raggiunti all'esterno dando vita dapprima a un'animata discussione, poi ad una furibonda scazzottata in mezzo alla strada che ha creato scompiglio tra passanti e automobilisti in transito" viene illustrato in un comunicato dell'Arma.



"I Carabinieri, giunti sul posto, hanno sorpreso i contendenti mentre erano ancora intenti a colpirsi a vicenda con calci e pugni, ma sono riusciti, con non poca fatica, a ripristinare l'ordine. Sedata la rissa e riportata la calma, i cinque arrestati sono ricorsi alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'Ospedale di Colleferro per le lesioni subite nella zuffa e, successivamente, sono stati posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni in attesa del rito direttissimo. L'Autorità Giudiziaria di Velletri, dopo aver convalidato l'arresto, ha sottoposto i protagonisti della rissa all'obbligo di firma in caserma" fa sapere in ultimo la Benemerita.