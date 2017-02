Tessile e moda: bene intesa su rinnovo contratto, dice CGIL

La CGIL commenta l'accordo per il rinnovo del contratto del settore tessile.

«La Cgil esprime soddisfazione per l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto del settore 'Tessile, abbigliamento e moda', siglata a Milano dall'associazione imprenditoriale Sistema Moda Italia (Smi), - Confindustria e dai sindacati del settore Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil», sottolinea in una nota il sindacato di Corso d'Italia.



«L'intesa, che sarà unitariamente sottoposta all'approvazione delle assemblee dei lavoratori, è stata raggiunta - precisa l'organizzazione sindacale - dopo una lunga e difficile trattativa che si è però conclusa con una soluzione, condivisa dalle parti, che ha permesso di salvaguardare il reddito di migliaia di lavoratrici e lavoratori del settore».