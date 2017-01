Sospeso bonus 80 euro a poliziotti e vigili del fuoco: CGIL contro governo

"Sospeso il bonus di 80 euro per le lavoratrici e i lavoratori del comparto Sicurezza e Soccorso Pubblico: riattivare immediatamente l'erogazione e aprire il tavolo per il rinnovo del contratto nazionale" denunciano in una lettera inviata al Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, e ai ministri competenti, Marianna Madia, Marco Minniti e Andrea Orlando, la CGIL, la Fp Cgil e la Silp Cgil.



Al centro della questione, scrivono i sindacati, "la conferma da una comunicazione di NoiPa del 16 gennaio della sospensione del contributo straordinario in oggetto a far tempo dal gennaio 2017. - e spiegano - Le lavoratrici e i lavoratori si vedranno così privati, già nella prossima busta paga, di una parte della retribuzione che aveva rappresentato e rappresenta l'impegno del governo a riconoscere diffusamente e concretamente la condizione e il ruolo delle componenti del comparto Sicurezza e Soccorso Pubblico".



Una sospensione, denunciano CGIL, Fp e Silp, "ingiustificatamente e improvvidamente legata al riordino delle carriere". Per queste ragioni il sindacato chiede al Governo "di riattivare l'ingiustificata sospensione dell'erogazione del bonus di 80 euro e di convocare con urgenza i sindacati rappresentativi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prima dell'emanazione del previsto Dpcm e per l'apertura formale del tavolo per il rinnovo del Contratto nazionale".