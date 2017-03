Emittenza locale: rinnovato contratto Fnsi ed Aeranti-Corallo, più 100 euro in busta paga

Rinnovato il contratto nazionale di lavoro giornalistico delle emittenti radiotelevisive locali con Aeranti-Corallo.

"Federazione nazionale della stampa italiana e AerAnti-Corallo hanno firmato a Roma il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico delle emittenti radiotelevisive locali. L'intesa prevede un aumento complessivo in busta paga di 100 euro per tutte le qualifiche, 50 euro a partire dal primo maggio 2017 e altri 50 euro dal primo maggio 2018. La novità riguardtto nazionale di riferimento", viene riferito attraverso una nota.



«Gli editori hanno voluto con forza questo rinnovo nonostante le grandi difficoltà che il settore sta ancora attraversando. L'obiettivo è quello di dare un nuovo ruolo al comparto delle televisioni locali e per far questo è fondamentale porre in essere, insieme con la Fnsi, iniziative congiunte per arrivare ad ottenere un adeguato intervento pubblico. Siamo in attesa che lo Stato eroghi i contributi per il 2015 e di sapere quale sarà la sorte delle provvidenze per il 2016, il cui regolamento dovrà essere emanato da governo insieme agli altri decreti attuativi della riforma dell'editoria approvata lo scorso ottobre dal parlamento», ha commentato il presidente di Aeranti-Corallo, Marco Rossignoli.