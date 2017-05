Roma: governo invii esercito per combattere emergenza rifiuti, dice Codacons

Il Codacons commenta l'emergenza rifiuti a Roma.

"L'emergenza rifiuti scoppiata nella Capitale, con cassonetti stracolmi e immondizia che staziona giorni e giorni in strada, rappresenta un evidente pericolo igienico-sanitario per i cittadini e, per tale motivo, il Codacons è pronto a rivolgersi alla Procura di Roma affinché apra una indagine per il reato di epidemia colposa" spiega in una nota l'associazione dei consumatori.



«La situazione è gravissima perché in ballo non c'è solo il decoro della città ma la salute dei cittadini - spiega il Presidente Carlo Rienzi - La spazzatura che non viene raccolta rimane giorni a marcire sotto il sole, attirando topi e insetti vettori di numerose infezioni, e potrebbe generare addirittura epidemie tra i residenti. Per questo l'emergenza deve essere risolta a stretto giro; in caso contrario saremo costretti a presentare una denuncia in Procura chiedendo di procedere per i reati di epidemia colposa e lesioni gravi».



"Di fronte al perdurare dell'emergenza rifiuti a Roma il Codacons chiede inoltre l'intervento del governo - si comunica in conclusione -, affinché invii militari dell'esercito a rimuovere la spazzatura in quelle strade della capitale dove la situazione appare più critica e più elevati sono i rischi sanitari per i residenti."