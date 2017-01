Ragusa: maltempo distrugge recinzione, scoperta discarica abusiva

"Durante un ordinario servizio di controllo del territorio i militari della Stazione di Marina di Ragusa, nel transitare per via dei Gelsomini di quella località marina, grazie al fatto che la recinzione fosse stata divelta dal maltempo, hanno notato la presenza di molti rottami in un terreno agricolo. Un'ispezione più approfondita sul posto ha consentito di verificare che il terreno fosse in uso ad un 43enne albanese disoccupato che aveva creato un nuovo business: svuotare cantine e ritirare rifiuti speciali, senza alcuna legale autorizzazione, per poi rivenderli o di fatto abbandonarli in quel terreno incurante di qualsiasi danno ambientale che ne potesse derivare" informano in una nota i Carabinieri.



L'Arma prosegue in conclusione: "Elettrodomestici di ogni tipo e pezzi di carrozzeria di auto e moto erano disseminati per tutta l'area che si estende per circa 1.300 mq. Il terreno e tutti i rottami lì depositati sono stati sottoposti a sequestro ed il novello imprenditore denunciato per aver creato a tutti gli effetti una discarica abusiva con tanto di recinzione ed accesso controllato."