Il traffico di rifiuti raccontato dal pentito Nunzio Perrella: a Persone

A 'Persone', in onda domenica 26 marzo su Rai3, intervista al boss della camorra pentito Nunzio Perrella.

"Da Nord a Sud il traffico dei rifiuti raccontato da un boss della camorra pentito: Nunzio Perrella. Per trenta anni è stato testimone del malaffare, poi ha deciso di collaborare con la giustizia. E' proprio lui a parlare a 'Persone', il settimanale del Tg3 in onda domenica 26 marzo alle 12.15 su Rai3. - viene annunciato in una nota - Nelle sue parole l'affare milionario che ha reso il nord Italia una discarica a cielo aperto, le cave nel bresciano dove far arrivare i camion carichi di rifiuti tossici e la sua attuale denuncia: 'Dopo le mie dichiarazioni - dice Perrella - non è successo nulla anzi, le aziende si sono moltiplicate'".