Sorrento: scoperti reperti archeologici dal fisioterapista

"I Carabinieri del Pronto Intervento della Compagnia di Sorrento hanno denunciato 2 persone della penisola sorrentina ritenute responsabili di ricettazione e d'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. I militari del Nucleo Radiomobile sono entrati a fare un controllo in un centro fisioterapeutico e riabilitativo di Sorrento e durante l'ispezione - rivela in una nota l'Arma -, su un terrazzino coperto pertinenza della struttura, hanno trovato una preziosa anfora di epoca romana detenuta senza la prescritta documentazione."



"A quel punto gli operanti hanno perquisito accuratamente gli spazi destinati all'attività fisioterapeutica e l'attigua abitazione dei titolari, rinvenendo in un locale interrato altri reperti: (frammenti di tegole, di marmi, di intonaco e di vasellame). Il personale della Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Napoli fatto intervenire sul posto ha ispezionato il materiale archeologico. Risale al I secolo Avanti Cristo. Tutti i pezzi ritrovati sono stati sequestrati e catalogati" proseguono i Carabinieri.



La Benemerita chiarisce in ultimo: "Proseguono le indagini dell'Arma di Sorrento, per individuare gli eventuali canali di riciclaggio locali, e dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale coinvolti per il vasto patrimonio investigativo specifico e la relativa imponente Banca Dati di reperti e opere d'arte trafugate."