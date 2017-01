Roma: scoperta villetta del riciclaggio a "gestione familiare"

"I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno scoperto una florida centrale del riciclaggio di veicoli rubati allestita nello scantinato di una villetta privata ubicata alle porte della Capitale. A finire in manette sono stati due cugini - segnala in una nota l'Arma -, un 32enne romano e un 42enne originario di Brindisi, ma da tempo residente a Frascati, entrambi incensurati, con l'accusa di riciclaggio in concorso. I militari sono arrivati all'abitazione, ubicata nella zona della Borghesiana, seguendo il segnale GPS di un SUV BMW rubato a Ciampino."



"Grazie alle indicazioni fornite dall'apparato satellitare, i Carabinieri hanno sorpreso i cugini proprio mentre stavano smontando un costoso SUV Mercedes, risultato anche questo provento di un furto messo a segno nella zona di Monteverde, a Roma, lo scorso 19 gennaio. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto una stanza, ricavata nello scantinato-officina, le cui pareti erano state interamente schermate per inibire i segnali di eventuali antifurti satellitari che consentono la localizzazione del mezzo. All'interno sono stati trovati sacchi contenenti 8 apparati satellitari che erano stati smontati da altrettanti veicoli" prosegue la Benemerita.



Viene osservato in ultimo: "Nei pressi della villetta, protetta da un poderoso impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, i Carabinieri hanno rinvenuto altri veicoli senza targhe, su cui stanno eseguendo approfondite verifiche per risalire alla provenienza, un secchio contenente targhe anteriori e posteriori di altri 3 veicoli provento di furti - tra cui quelle della BMW 'spiona' che ha consentito il ritrovamento della centrale di riciclaggio - e un furgone con targa polacca al cui interno erano stati stipati parti di carrozzeria e meccaniche di auto di grossa cilindrata. Tutto il materiale è stato affidato in custodia giudiziale ad una ditta convenzionata mentre l'area dello scantinato e il piazzale sono stati sequestrati. I cugini riciclatori sono stati rinchiusi nel carcere di Velletri, dove rimangono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria."