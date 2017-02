Roma: meccanico fai da te ma con pezzi di moto rubate, arrestato

Arrestato per riciclaggio un 51enne romano.

"Aveva la passione dei motori e si dilettava a smontare e assemblare moto e scooter all'interno del suo garage privato. Peccato che le parti utilizzate per aggiustare le moto degli amici fossero riciclate da veicoli rubati. A scoprire 'l'officina illegale' sono stati i Carabinieri della Stazione Roma Cecchignola che hanno arrestato l'uomo - viene comunicato dall'Arma -, 51enne romano con precedenti, con l'accusa di riciclaggio."



La Benemerita scrive quindi: "I Carabinieri hanno notato un via vai del 51enne all'interno di un garage ma la cosa che più li ha insospettiti è stata la diversità di moto che l'uomo portava al suo interno."



I Carabinieri proseguono in conclusione: "I militari sono intervenuti e hanno trovato l'uomo a smontare uno scooter e a rimontare alcune parti su un altro veicolo. Gli accertamenti eseguiti hanno permesso di constatare che la moto che veniva smontata era stata denunciata rubata nel gennaio 2011 e che, le sue parti servivano per aggiustare quella di un suo conoscente. Il 'meccanico fai da te' è stato arrestato e portato in caserma, e i veicoli sono stati sequestrati."