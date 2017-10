Riciclaggio di gasolio dalla Libia alla Sicilia, poi venduto in Italia e UE

Arrestate 6 persone accusate di trasportare illecitamente gasolio dalla Libia alla Sicilia, per poi immetterlo nel mercato italiano ed europeo.

Scoperto dalla Guardia di Finanza un riciclaggio di gasolio libico sottratto dalla raffineria di Zawyia, a 40 chilometri ad ovest di Tripoli. Il gasolio, secondo le indagini del Comando Operativo Aeronavale della Fiamme Gialle, veniva trasportato via mare in Sicilia e successivamente immesso nel mercato italiano ed europeo.

A finire in manette sei persone arrestate per associazione a delinquere internazionale finalizzata al riciclaggio.