Scordia: tenta di vendere Vespa rubata su internet, arrestato

Arrestato per ricettazione un 42enne a Scordia (Catania).

"I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Verga hanno arrestato nella flagranza un sorvegliato speciale di 42 anni - illustra in un comunicato l'Arma -, di Scordia (Catania), poiché ritenuto responsabile di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno."



Dalla Benemerita sottolineano dunque: "Lo scooter era stato rubato a Catania all'inizio del mese di marzo. Il proprietario oltre a farne denuncia il 14 marzo scorso si ripresentava dai Carabinieri per segnalare la pubblicazione sul noto portale di compravendita on line dell'annuncio relativo alla vendita proprio della sua Vespa, riconosciuta da alcune caratteristiche già esplicate in sede di denuncia."



I militi fanno sapere infine: "I militari, attraverso una utenza mobile indicata nell'inserzione, identificavano il ricettatore e recatisi a Scordia, con la collaborazione dei colleghi della locale Stazione, effettuavano un accesso con relativa perquisizione in casa del reo. Questi, che sul cellulare aveva ritratte foto della vespa rubata, vedendosi scoperto, iniziava ad inveire e minacciare di morte i militari che lo hanno perciò ammanettato. Nel corso delle operazioni i carabinieri hanno rinvenuto un altro motociclo - imballato e pronto per essere recapitato - per cui sono in corso degli accertamenti per stabilirne la provenienza. L'arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari."