Roma: tentano di vendere iPhone 7 con codice IMEI scambiato

"I Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno arrestato due ragazzi di etnia Rom, di 16 e 20 anni, nullafacenti e già noti alle forze dell'ordine, per ricettazione e riciclaggio in concorso" espone in una nota l'Arma.



I Carabinieri rendono noto infine: "I due stavano cercando di piazzare l'ultimo nato della casa Apple alle persone che transitavano in Piazzale degli Eroi sia in auto che a piedi, ad un prezzo davvero 'stracciato'. I militari transitando li hanno notati e fermati per un controllo. Addosso al maggiorenne, i militari hanno rinvenuto il cellulare, di cui non ha saputo fornire la provenienza. Sono stati quindi accompagnati entrambi in caserma per accertamenti più approfonditi. I militari hanno così scoperto che il cellulare era stato manomesso, in quanto, il codice IMEI era stato scambiato, e corrispondeva ad un altro dispositivo mobile, verosimilmente di provenienza illecita. Il telefonino è stato sequestrato in attesa di una successiva perizia tecnica. Il maggiorenne è stato trattenuto in caserma a disposizione dell'Autorità Giudiziaria mentre, il minore, è stato riaffidato ai genitori."