Roma: fermato con 7 smartphone rubati, arrestato 32enne

Accusato di ricettazione un 32enne della Costa d'Avorio.

"Un 32enne della Costa d'Avorio, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante con l'accusa di ricettazione, perché trovato in possesso di 7 smartphone di ultima generazione e tutti rubati" viene scritto in un comunicato dell'Arma.



"A piazza Vittorio Emanuele II, alla vista dei Carabinieri, l'uomo ha tentato di allontanarsi e far perdere le proprie tracce ma i militari sono prontamente intervenuti e lo hanno fermato. Il 32enne è parso subito nervoso e agitato, quindi i Carabinieri hanno approfondito gli accertamenti e lo hanno trovato in possesso di 7 smartphone rubati. I telefoni rinvenuti sono stati sequestrati e riconsegnati ai legittimi proprietari. L'arrestato è stato portato a Regina Coeli, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria" si spiega infine dalla Benemerita.