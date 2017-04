Imola: ricetta attrezzi agricoli, fermato albanese pronto ad imbarcarsi

Fermato un 41enne albanese per ricettazione.

"I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, durante un'attività di contrasto ai reati predatori ai danni delle aziende agricole bolognesi, hanno eseguito un 'fermo di indiziato di delitto' nei confronti di un 41enne albanese, accusato di ricettazione. L'uomo, che tra l'altro è incensurato, è sospettato di essere un trafficante di attrezzi agricoli rubati in Italia e destinati alla rivendita al mercato nero in Albania" viene illustrato in un comunicato dall'Arma.



Dalla Benemerita precisano dunque: "La misura restrittiva è stata fatta sabato mattina, durante l'ispezione di un autocarro, marca Man, fermato in via 1 Maggio a Imola dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del luogo, impegnati in un servizio di controllo del territorio. Il camionista, non ha saputo giustificare la presenza di un ingente quantitativo di materiale agricolo, per un valore di decine di migliaia di euro, che trasportava nel vano di carico, in attesa di trasferire nel paese d'origine, via mare, imbarcandosi dal porto di Bari, località che avrebbe dovuto raggiungere nel pomeriggio se non fosse stato controllato dai Carabinieri."



I Carabinieri rendono noto infine: "Tra gli attrezzi rinvenuti, è stato possibile rilevare che un motocoltivatore marca Goldoni era stato rubato nella notte da una banda di ladri che avevano avuto accesso, mediante effrazione, nell'azienda agricola di un 70enne di Castelnuovo Rangone (Mo). La refurtiva è stata sequestrata e su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il camionista fermato è stato tradotto in carcere."