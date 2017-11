Andria: fugge all'alt con autocarro rubato, arrestato 58enne "radioamatore"

Arrestato un 58enne.

"L'attività di controllo del territorio dei Carabinieri ha consentito di intercettare ed arrestare un 58enne, sorpreso alla guida di un autocarro provento di furto. Il 58enne accortosi della presenza di una gazzella dell'Aliquota Radiomobile che gli intimava l'Alt, decideva di tutta risposta di accelerare, ingaggiando un pericoloso inseguimento" segnala in un comunicato l'Arma.



La Benemerita chiarisce inoltre: "I militari, quindi, azionati i dispostivi d'emergenza, tallonavano il mezzo pesante per circa 6 km, nel corso dei quali il fuggitivo tentava di tutto per 'seminare' i Carabinieri. Ad un certo punto, aperto lo sportello, provava addirittura a lanciarsi dal mezzo in movimento, per fortuna desistendo."



"Vista l'insistenza dell'equipaggio, il malvivente tentava quindi con una manovra estrema di imboccare una strada di campagna: scelta, questa, che non si rivelava affatto vincente, dal momento che l'ingombrante veicolo si incagliava tra alcuni alberi, impedendo il proseguimento della folle corsa" proseguono i Carabinieri.



"Raggiunto e bloccato immediatamente dai militari, il 58enne veniva sottoposto a perquisizione veicolare e personale, a seguito delle quali veniva trovato in possesso di una radio ricetrasmittente sintonizzata con i canali delle forze di polizia, sottoposta a sequestro" continuano i militi.



"Al termine degli accertamenti, l'autocarro, un Fiat Iveco, oggetto di furto denunciato a settembre ad Andria, veniva restituito al legittimo proprietario. Al radioamatore invece venivano strette le manette ai polsi con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e installazione di apparecchiature atte ad intercettare conversazioni. Lo stesso, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, è stato associato alla locale Casa Circondariale" riferiscono in ultimo i militari.