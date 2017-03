Referendum voucher: si vota 28 maggio. Governo evita election day

Il Consiglio dei Ministri ha fissato la data per il referendum sui voucher e sugli appalti a domenica 28 maggio 2017. Il governo ha quindi evitato l'election day, visto che le elezioni amministrative sono state fissate per domenica 11 giugno 2017.

Fissata la data del referendum abrogativo sul tema appalti e voucher. Mentre il Parlamento cerca di modificare l'uso dei voucher, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto per l'indizione dei referendum popolari relativi alla "abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti" ed alla "abrogazione di disposizioni sul lavoro accessorio".



Il giorno del voto del referendum è stato fissato domenica 28 maggio 2017. Il governo quindi ha preferito evitare l'election day (che avrebbe portato un notevole risparmio per le casse dello Stato), visto che ha stabilito come data per le elezioni amministrative, che si terranno in circa 1.000 Comuni, quella di domenica 11 giugno 2017.



Nel frattempo, per timore che gli italiani possano bocciare in toto l'uso dei voucher, in Parlamento sembra essere stato raggiunto un accordo per limitarne l'uso solo alle famiglie (per lavori come baby sitter e badanti), alle imprese senza dipendenti ed agli studi professionali. Per evitare il referendum, però, occorre un decreto o una legge.



Per quanto riguarda gli appalti, il quesito del referendum chiede che ci sia una responsabilità solidale (cioè una uguale responsabilità) tra appaltatore e appaltante nei confronti di ciò che avviene nei rapporti di lavoro.