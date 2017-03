Tasse: 40,8 milioni i contribuenti Irpef, reddito medio 20.700 euro

La Confcommercio riporta i dati del Ministero dell'Economia sulle entrate del fisco.

"I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Irpef nell'anno d'imposta 2015 sono stati 40,8 milioni, in lieve aumento (+0,13%) rispetto all'anno precedente. Lo comunica il Mef, aggiungendo che il reddito complessivo ammonta a circa 833 miliardi di euro per un valore medio di 20.690 euro (+1,9% rispetto al 2014)", riferisce in una nota la Confcommercio.



"Il Tesoro sottolinea che hanno concorso nuovamente alla formazione del reddito i premi di produttività, perché nel 2015 non ha trovato applicazione la tassazione agevolata del 10%. Nel confronto con il reddito medio 2014 comprensivo dei premi la variazione è +1,3%" segnala in conclusione l'ente di categoria.