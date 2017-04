Renzi mente: reddito di cittadinanza costa meno di 15 miliardi, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle tira la somma sul reddito di cittadinanza.

"Sono giorni che l'ex Presidente del Consiglio va in giro nei salotti televisivi dichiarando menzogne sul Reddito di cittadinanza del MoVimento 5 Stelle, affermando che la nostra proposta costa tra i 20 ed i 96 miliardi, eppure l'Istat ha scritto nero su bianco che il costo è di 14,9 miliardi di euro. Evidentemente l'ex premier è un po' distratto dalle vicende giudiziarie di famiglia", precisa in una nota la senatrice M5S Nunzia Catalfo.



"Il fatto che Renzi abbia ignorato completamente i milioni di cittadini in difficoltà durante i 3 anni del proprio mandato, dimostrandosi invece molto ricettivo ad aiutare il sistema bancario, non vuol dire che il reddito di cittadinanza non sia realizzabile. Vuol dire soltanto - chiarisce la pentastellata - che l'ex premier ha avuto altre priorità. Non è accettabile e soprattutto è molto ingiusto per tutte le persone che sono a rischio povertà sentirsi dire proprio da colui che ha sperperato più di 20 miliardi di euro per il fallimentare Jobs Act e che ha speso altri 30 miliardi per il bonus degli 80 euro che poi si è rivelato un vero e proprio bluff, che non ci sono 17 miliardi per aiutare le famiglie che hanno più bisogno e per investire nelle politiche attive del lavoro e nei servizi per l'impiego. E' davvero vergognoso".