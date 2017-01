Finlandia, prima in UE con reddito di cittadinanza: 560 euro al mese per 2 anni

E' la Finlandia il primo Paese nell'Unione europea ad approvare il reddito di cittadinanza. Dal 1 gennaio 2017, infatti, i cittadini finlandesi disoccupati riceveranno 560 euro al mese, soldi che sostituiranno tutti gli altri sostegni per chi perde il lavoro.



In realtà, si è ancora nella fase di sperimentazione, poiché a ricevere il reddito di cittadinanza saranno per il momento solo 2mila disoccupati, che potranno spendere i 560 euro senza senza alcun vincolo dall'autorità del welfare finlandese. Inoltre, se in questi 24 mesi chi riceve il reddito di cittadinanza troverà un lavoro, l'assegno verrà comunque erogato. Un modo, questo, per incentivare i finlandesi a trovare un impiego, anche non a tempo indeterminato.



In Finalandia, che conta appena 5,5 milioni di abitanti, il tasso di disoccupazione è attorno all'8% per un totale di 213mila persone senza lavoro.