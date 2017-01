Il Collegio: dopo Le Convittiadi una espulsione è alle porte?

"Penultimo appuntamento con 'Il Collegio', l'inedito esperimento sociale - prodotto da Magnolia - che mescola i linguaggi dell'observational documentary e del reality show, in onda lunedì 16 gennaio alle 21.20 su Rai2. Dopo l'abbandono di Davide Erba, proseguono l'esperienza formativa all'interno del Collegio Convitto di Celana a Caprino Bergamasco in 16: Carla Addonisio, Swami Caputo, Jenny De Nucci, Pietro Dell'Aquila, Silvia Di Santo, Marika Ferrarelli, Dimitri Tammaro Iannone, Veronica Mastro, Alessio Milanesi, Filippo Moras, Federico Nobile, Adriano Occulto, Ludovica Olgiati, Arianna Pasin, Giovanni Petrigliano e Filippo Zamparini" spiega in un comunicato la tv di Stato.



"A scandire questo viaggio negli anni '60 si ritroverà la voce narrante di Giancarlo Magalli che, grazie al ricco archivio delle teche Rai, commenterà le immagini dell'epoca. Il grande evento della settimana sono le 'Convittiadi', una giornata interamente dedicata a gare sportive. All'interno delle aule, invece, proseguono le tradizionali ore di lezione, che si alterneranno a una caccia al tesoro in latino e a uno speciale compito di scienze, per il quale i nostri collegiali dovranno dissezionare un vero cuore animale. Nel frattempo, il preside non lascerà in sospeso la rivolta della settimana precedente ed è sempre più convinto a dare una punizione esemplare ai colpevoli. Per qualcuno l'espulsione sembra sempre più vicina" viene segnalato in ultimo.