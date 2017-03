Standard & Poor's assolta per doppio declassamento dell'Italia nel 2012

E' stata assolta l'agenzia di rating Standard & Poor's finita sotto processo a Trani con l'accusa di manipolazione del mercato. L'assoluzione dei quattro analisti di Standard & Poor's potrebbe però aprire la strada ed eventuali richieste di risarcimento.

Assolta in primo grado l'agenzia di rating Standard & Poor's ed i cinque (uno di Fitch), tra manager ed analisti, finiti sotto processo a Trani con l'accusa di manipolazione del mercato in occasione del doppio declassamento (da A a BBB+) del debito italiano nel 2012, subito dopo la caduta del governo Berlusconi a seguito dell'impennata dello spread.



I giudici però hanno stabilito però che l'assoluzione dei quattro analisti di Standard & Poor's è "perché il fatto non costituisce reato", il che esclude il dolo ma non eventualmente la colpa. Questo aprirebbe la strada ed eventuali richieste di risarcimento in sede civile da parte delle persone offese, compresi Ministero dell'Economia, Banca d'Italia, Consob e risparmiatori.



"Le sentenze non si commentano, si rispettano. Abbiamo fatto la nostra parte fino in fondo. Forse c'è un po' di amarezza, ma l'assoluta convinzione che tutto quello che si poteva fare, tutto quello che si poteva dire, sostenere, l'abbiamo fatto, detto e sostenuto con grande orgoglio", sottolinea il pm di Trani, Michele Ruggiero, che prima della decisione dei giudici ha sfoggiato una cravatta tricolore. "Questa è una battaglia - aggiunge il magistrato - che abbiamo cercato di fare per ripristinare un po' di trasparenza e di verità. Confidiamo però nel lavoro della magistratura, rispetto per le sentenze dei giudici: leggeremo le motivazioni, poi valuteremo un eventuale appello".



Soddisfatta invece Fitch e Standard & Poor's, con quest'ultima che precisa che la sentenza "conferma in modo inequivocabile come in tutti questi anni la società sia stata oggetto di illazioni fantasiose".