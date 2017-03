Torino: sgominata la "banda degli estintori" che terrorizzava sale giochi

Arrestet 10 persone accusate di far parte della "banda degli estintori".

"Dopo ogni colpo sradicavano gli estintori prima di fuggire. In caso di inseguimento sarebbero dovuti servire per 'sparare' contro i carabinieri per fuggire al controllo. I carabinieri della Compagnia di Rivoli (Torino) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata a sequestro di persona, furti, rapine e ricettazione" si diffonde in un comunicato dall'Arma.



"Il provvedimento scaturisce da un'indagine iniziata nel giugno 2016 e conclusasi nel dicembre 2016. La banda è ritenuta responsabile di oltre 30 colpi - illustrano i Carabinieri -, tra spaccate a negozi di telefonia e ditte, rapine con sequestro di persona in sale giochi nonché furti e ricettazione di auto. Durante i colpi la banda utilizzava estintori, mazza di ferro e piede di porco che per mesi ha terrorizzato i gestori di sale giochi (i proprietari venivano legati e sequestrati) e negozi di telefonia."



Dalla Benemerita espongono in ultimo: "In caso di inseguimento con i carabinieri, il diktat del capo era di scaricare il contenuto di uno o più estintori, creando una nube, contro gli inseguitori per poi sparire nella nebbia di polvere bianca."