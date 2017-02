Napoli: smantellata banda specializzata nel "cavallo di ritorno", 47 arresti

Sgominata banda con base operativa a Scampia.

"I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno dando esecuzione a un'Ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura, a carico di 47 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione seriale di furti, rapine, ricettazioni ed estorsioni con il metodo del 'cavallo di ritorno'" si riferisce in un comunicato dall'Arma.



Dai Carabinieri viene fatto sapere in conclusione: "Scoperta una holding criminale con base operativa a Scampia, il cui capo gestiva il mercato illegale delle autovetture di tutta l'area nord di Napoli e provincia, per un giro di affari ammontante a circa 2 milioni di euro."