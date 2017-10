Bari: 5 rapine in pochi giorni, arrestati 3 giovani

Arrestati tre pregiudicati di 24, 25 e 35 anni di Casamassima.

"All'alba di ieri i militari della Compagnia di Triggiano hanno eseguito un ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Bari a carico di tre pregiudicati di 24 - viene rivelato in una nota dei Carabinieri -, 25 e 35 anni, tutti di Casamassima (BA)."



"I tre nella scorsa primavera si sono resi responsabili di numerose rapine ai danni di negozi di generi alimentari - sottolinea dunque la Benemerita -, casalinghi e tabaccherie nell'area metropolitana a sud di Bari, ed in particolare nei Comuni di Capurso, Rutigliano, Valenzano, Mola di Bari, Casamassima e Sannicandro di Bari."



Dall'Arma precisano quindi: "Di qui l'inizio da parte dei militari dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Triggiano di un intensa ed articolata indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari, diretta all'identificazione dei malfattori. Partendo da piccoli indizi, dettagli comuni a più eventi delittuosi, i Carabinieri sono riusciti a dimostrarne la correlazione. La scia di delitti ha visto mettere a segno 5 rapine ed una tentativo non andato a buon fine, nel brevissimo periodo che va dal 4 marzo al 18 marzo di quest'anno."



I militi informa: "Sempre lo stesso il copione seguito dai malviventi, i tre arrivavano presso l'esercizio da rapinare a bordo di un'autovettura che rimaneva pronta a ripartire nelle vicinanze con alla guida il cosiddetto 'palo', con il compito di avvisare dell'eventuale sopraggiungere delle forze dell'ordine."



Si riporta: "Gli altri due, decisi a tutto, irrompevano negli esercizi commerciali prescelti, coprendosi il volto con un passamontagna. Un malvivente minacciava gli esercenti con una pistola, che poi si rivelerà essere finta, mentre l'altro si occupava di asportare il cassetto del registratore di cassa con l'incasso giornaliero. L'ultima azione dei malviventi però non è andata a buon fine. Proprio nella loro città, Casamassima, i tre decidono di effettuare l'ennesima rapina. Questa volta ai danni di un negozio di articoli per la casa. Come al solito irrompono in orario di chiusura, minacciando armati l'esercente, il quale però reagisce. Ne segue una colluttazione durante la quale, ad uno dei malviventi cade la pistola che si rompe in più pezzi, e che i militari dell'Arma appureranno essere una riproduzione giocattolo molto accurata. Le indagini svolte dai militari dell'Arma sono riuscite a dimostrare la matrice comune negli esecutori per tutte e cinque le rapine consumate e per quella tentata."



"Preziose si sono rivelate le immagini analizzate ed estrapolate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali rapinati - si rende noto infine -, le quali, corroborate dalle dichiarazioni di testimoni e dai riscontri effettuati dai militari, hanno consentito di giungere alla identificazione dei rei e, quindi, di acquisire a carico del terzetto importanti elementi probatori, in tempi piuttosto celeri."