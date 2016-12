Torre del Greco: aggredisce turisti cinesi per rubare smartphone, arrestato

"I carabinieri della stazione di Torre del Greco capoluogo hanno tratto in arresto un 20enne rumeno domiciliato in un campo Rom di Napoli resosi responsabile di rapina ai danni di una turista cinese 25enne e di lesioni personali" viene esposto in un comunicato dell'Arma.



"A bordo di un treno della circumvesuviana sulla tratta napoli - Sorrento - precisano in conclusione i Carabinieri -, all'altezza della fermata Sant'Antonio aveva avvicinato la vittima e dopo aver spintonato il marito 31enne le aveva strappato di mano a forza lo smartphone. Il malfattore è stato bloccato subito dopo dai militari intervenuti d'urgenza dopo segnalazione al 112 di un cittadino che aveva assistito al fatto. Sia la donna che il marito hanno riportato lievi lesioni medicate da personale del 118, rispettivamente alla mano sinistra e allo zigomo destro. L'arrestato è stato tradotto a Poggioreale."