Sava: tenta rapina e spruzza spray urticante sulla cassiera, arrestato 32enne

Arrestato per tentata rapina un 32enne di Sava.

"I Carabinieri della Stazione di Sava, coadiuvati da personale del Nor della Compagnia di Manduria, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 32enne di Sava, con precedenti di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio, accusato di tentata rapina in danno di una rivendita di prodotti per la pulizia della casa" viene segnalato in una nota dall'Arma.



La Benemerita segnala: "Nel tardo pomeriggio del 25 febbraio il predetto parcheggiava la propria autovettura nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale e, dopo aver cosparso sulla targa della schiuma da barba, per non consentire di leggerla, raggiungeva a piedi il negozio e si introduceva all'interno col volto travisato da un passamontagna ed armato di taglierino. Con mossa fulminea si avvicinava poi alla titolare e le spruzzava sul viso una sostanza urticante contenuta in una bomboletta spray, tentando si impossessarsi del denaro contante presente all'interno del registratore di cassa".



"Le urla della vittima attiravano il marito di quest'ultima che, prontamente intervenuto nel locale, si prodigava per bloccare il malfattore. - viene chiarito - Ne nasceva una colluttazione che faceva perdere al malvivente alcuni istanti preziosi, consentendo ai militari della Stazione di Sava ed a quelli dell'Aliquota Radiomobile di Manduria, che nel frattempo erano stati allertati da una telefonata al 112, di raggiungere il posto e bloccare definitivamente l'uomo. Il predetto, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso del taglierino, sottoposto a sequestro unitamente al passamontagna ed alla bomboletta spray contenente la sostanza urticante. L'arrestato, accompagnato presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Sava, veniva dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del pm in turno, accompagnato presso la sua abitazione dove veniva sottoposto agli arresti domiciliari."