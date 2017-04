Sannicandro di Bari: rapinava sale scommesse, arrestato 17enne

Arrestato un 17enne accusato di aver rapinato due sale scommesse nel Comuni di Laterza e Santeramo in Colle.

"E' stato arrestato questa mattina dai Carabinieri della Stazione Carabinieri di Sannicandro (Bari) un 17enne responsabile di rapine alle sale scommesse. Il ragazzo è accusato di rapina - diffondono in un comunicato dall'Arma -, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi. Le indagini svolte, supportate anche da attività tecniche, hanno raccolto importanti elementi di responsabilità nei confronti del minorenne ritenuto responsabile di ben due colpi messi a segno in due sale scommesse nel Comuni di Laterza e Santeramo in Colle."



I Carabinieri sottolineano quindi: "I fatti, che risalgono al mese di ottobre scorso, hanno visto protagonisti due soggetti che, con il volto coperto da passamontagna e da una maschera, facevano irruzione in due sale scommesse 'Intralot' e 'Punto Snai' e sotto la minaccia di una pistola si impossessavano della somma di 7000 euro presso il centro scommesse Intralot di Laterza e ben 12000 euro presso il 'Punto Snai' di Santeramo in Colle."



"A seguito del piano antirapina predisposto dal Comando Provinciale di Bari e l'attivazione delle tempestive indagini dei Carabinieri di Laterza veniva recuperato dai Carabinieri di Sannicandro di Bari uno smartphone che era stato derubato durante la rapina a Laterza e abbandonato nelle campagne di Sannicandro. Proprio seguendo le tracce lasciate da chi aveva abbandonato il telefonino - puntualizza inoltre la Benemerita -, si poteva risalire ad un giovane del posto sul quale si sono concentrate le successive indagini. Proprio partendo da queste indagini si è potuto raccogliere i gravi indizi di colpevolezza a carico del minorenne che, a seguito di una successiva perquisizione, è stato trovato in possesso di passamontagna, maschere, nonché di una replica di una pistola perfettamente simile ad un'arma vera, unitamente anche a sostanze stupefacenti."



"Tutti gli elementi raccolti, forniti all'Autorità Giudiziaria, hanno permesso di attribuire al ragazzo la responsabilità per le due rapine effettuate in Laterza e Santeramo, mentre sono ancora in corso le indagini per identificare il suo complice e per verificare il loro coinvolgimento in altri analoghi episodi verificatisi nella provincia di Bari negli ultimi mesi. Il ragazzo è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso la Procura della Repubblica per i minorenni e condotto presso una comunità di recupero in detenzione domiciliare" spiegano in ultimo i militi.