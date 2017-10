Roma: rapinarono sudcoreane, individuato il feroce branco

Arrestati tre cittadini romeni.

"Lo scorso 8 ottobre, accerchiarono una coppia di turisti all'angolo di via Vicenza con via Varese, e, dopo averli aggrediti violentemente, li rapinarono indisturbati, nel cuore della notte. Tre cittadini romeni, parte del feroce branco composto da 5 persone, sono stati individuati e fermati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro" viene reso noto dell'Arma.



Dalla Benemerita si spiega: "Le vittime, un 27enne e una 29enne della Corea del Sud, derubate di smartphone, orologi, braccialetto in oro e contanti, avevano richiesto aiuto al 112. Giunti sul posto quando il branco si era già allontanato, i Carabinieri hanno soccorso le vittime e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza lungo la via e quelle limitrofe."



"La visione e le analisi dei video hanno permesso ai Carabinieri di accertare che i malviventi - comunicano quindi i militari -, cinque persone, tra aggressori e 'pali', hanno seguito la coppia per un lungo tratto di strada fino a raggiungerli per entrare in azione nel punto più buio e solitario della via."



"Ricostruito l'identikit del branco, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno attivato le ricerche fino a ieri sera quando, durante un mirato servizio in zona Termini, ne hanno riconosciuto tre che indossavano gli indumenti utilizzati durante la rapina e immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Dopo averli bloccati, i Carabinieri hanno perquisito la loro abitazione acquisendo altri elementi utili alla loro identificazione e al loro collegamento ai fatti. Portati in caserma, dove hanno opposto resistenza danneggiando anche alcuni arredi, i tre cittadini romeni, di 20, 34 e 38 anni, sono sottoposti a fermo di indiziato di delitto, già convalidato, per rapina aggravata in concorso, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Ora si trovano ristretti presso il carcere di Regina Coeli" evidenziano in conclusione i militi.