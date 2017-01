Roma: rapinano profumeria e tentano fuga in auto con 38enne evasa, arrestati

"Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina - rivelano in un comunicato dall'Arma -, rintracciate mentre tentavano la fuga in autovettura, dopo aver rapinato una profumeria in Largo Agosta, zona Tor de' Schiavi. In manette sono finite, un 38enne egiziano e un 37enne marocchino, senza occupazione e già noti alle forze dell'ordine, e la loro complice, una 38enne romana, con numerosi precedenti e già sottoposta agli arresti domiciliari nella sua abitazione nel quartiere Alessandrino."



La Benemerita descrive in ultimo: "Intervenuti rapidamente a seguito di segnalazione giunta al 112, i Carabinieri hanno intercettato e fermato l'auto, con a bordo i tre malviventi, mentre si allontanava dal luogo della rapina. Poco prima, i due uomini erano entrati nel negozio e, dopo aver asportato costosi prodotti cosmetici, avevano aggredito e strattonato un dipendente per guadagnarsi la fuga. All'esterno del negozio, la loro complice, la donna 38enne che era evasa dai domiciliari, li attendeva a bordo di un'auto accesa, pronta a dileguarsi. I Carabinieri hanno recuperato la refurtiva, poi riconsegnata all'attività commerciale, e hanno portato i tre complici in caserma in attesa del processo, dove dovranno difendersi dalle accuse, a vario titolo, di rapina impropria e evasione dagli arresti domiciliari."