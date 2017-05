Roma: rapinano 2 volte la stessa giovane prostituta, arrestati

Arrestati due romani accusati di aver rapinato due volte una giovane ragazza che si prostituiva.

"In poco meno di un mese erano riusciti a rapinare per ben due volte una giovane ragazza che si prostituiva nei pressi di un'area di servizio di via Salaria, ma dopo l'ultimo colpo, messo a segno qualche giorno fa, i Carabinieri della Compagnia Roma Cassia, grazie alla collaborazione della vittima, sono riusciti ad acciuffarli. - si comunica dall'Arma - A finire in manette con l'accusa di sequestro di persona e rapina sono stati due romani di 43 e 45 anni, entrambi residenti a Monterotondo e con precedenti."



I Carabinieri spiegano dunque: "I due malviventi agivano sempre con lo stesso modus operandi: dopo aver avvicinato la vittima - una ragazza romena di 20 anni - nei pressi del distributore dove stazionava in attesa dei potenziali clienti, sotto la minaccia di un coltello e con estrema violenza la immobilizzavano per poi derubarla dei soldi che custodiva nella borsetta."



"La giovane, che in entrambi i casi ha sporto denuncia dei fatti, ha fornito elementi utili ai Carabinieri che, grazie ad una spedita attività d'indagine, sono riusciti ad identificare i responsabili dei colpi e a sottoporli a fermo di Polizia Giudiziaria. I rapinatori sono stati rinchiusi nel carcere di Regina Coeli dove rimangono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare le eventuali responsabilità dei due fermati in ordine ad altri episodi dello stesso genere" riferisce in ultimo la Benemerita.