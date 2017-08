Roma: minaccia turista con 2 coltelli per rapina, arrestato 28enne colombiano

Fermato per rapina aggravata un 28enne.

"Pensava di farla franca il 28enne di origini colombiane che - viene diffuso in una nota dei Carabinieri -, lo scorso pomeriggio in piazza Indipendenza a Roma ha rapinato, sotto la minaccia di due coltelli un turista pugliese di 26 anni facendosi consegnare del denaro contante."

"Sfortunatamente per lui la scena è stata notata da un Carabiniere in servizio presso una sede della Banca d'Italia in piazza Indipendenza - riportano infine i militari -, che ha chiamato subito il 112. Al loro arrivo, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini sono subito riusciti a disarmare ed a bloccare il rapinatore, evitando ulteriori conseguenze per il malcapitato turista. L'intera refurtiva è stata riconsegnata alla vittima, mentre i due coltelli sono stati sequestrati. Per il 28enne rapinatore si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli, dove dovrà difendersi dall'accusa di rapina aggravata."