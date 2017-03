Roma: arrestato rapinatore solitario di farmacie

Sventata rapina in una farmacia a Roma.

"Nel pomeriggio di ieri, tre Carabinieri effettivi alla Stazione Roma Montespaccato, liberi dal servizio, hanno arrestato un rapinatore solitario romano di 46 anni, con numerosi precedenti, con l'accusa di rapina.- viene diffuso in una nota - I militari stavano camminando lungo via Cornelia quando, arrivati nei pressi dell'ingresso di una farmacia della zona, hanno notato l'uomo che, con atteggiamento fortemente sospetto, poco prima di entrare nell'esercizio, ha indossato uno scaldacollo e degli occhiali da sole in modo da nascondere parzialmente il suo volto".



"A quel punto, ben comprendendo cosa stesse per accadere, i Carabinieri hanno deciso di entrare nell'attività e di bloccare il malvivente mentre, tra lo spavento dei clienti presenti, stava minacciando verbalmente i dipendenti per farsi consegnare l'incasso. - si precisa - Il bottino, che ammontava a 330 euro, è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario mentre per il rapinatore solitario la giornata è finita nel carcere di Regina Coeli, dove è trattenuto in attesa di processo. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare l'eventuale responsabilità dell'uomo in odine ad altre rapine messe a segno con la stessa dinamica".