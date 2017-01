Roma: armato di cacciavite rapina smartphone a 21enne, arrestato

"Insieme ad un complice, ha avvicinato e minacciato un 21enne con un cacciavite, costringendolo a consegnargli lo smartphone di ultima generazione. E' accaduto ieri mattina in via del Pigneto, in quel momento deserta a causa del forte freddo. I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un 43enne del Senegal, senza fissa dimora, con l'accusa di rapina in concorso" si riporta in un comunicato dall'Arma.



La Benemerita informa in conclusione: "Intervenuti rapidamente sul posto e grazie alla descrizione fornita loro dalla giovane vittima, i Carabinieri hanno individuato e bloccato il malvivente poco distante dal luogo dove, poco prima, si era impossessato dello smartphone e da dove si era allontanato insieme al complice, che è invece riuscito a dileguarsi. Riconsegnata la refurtiva al 21enne, i Carabinieri hanno portato l'arrestato in caserma, in attesa del rito direttissimo. Le indagini dei Carabinieri, però, proseguono al fine di identificare il complice."