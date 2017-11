Roma Termini: minacciano turista e le rubano smartphone, 2 arresti

Arrestati per rapina in concorso.

"I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato due cittadini algerini di 39 e 21 anni, entrambi con precedenti e senza fissa dimora, con l'accusa di rapina in concorso" segnalano in una nota dall'Arma.



"I due rapinatori, dopo aver notato la donna, una turista toscana di 25 anni, mentre camminava in via Giolitti, si sono avvicinati e dopo averla minacciata e strattonata si sono impossessati del suo smartphone, per poi darsi alla fuga" proseguono i Carabinieri.



Dalla Benemerita viene fatto sapere in ultimo: "I Carabinieri allertati da alcuni automobilisti che hanno visto la scena, sono intervenuti riuscendo a rintracciare i due malfattori ed a recuperare la refurtiva. I due arrestati sono stati portati in caserma in attesa del rito direttissimo. La refurtiva è stata restituita alla turista malcapitata."