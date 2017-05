Roma Termini: braco aggredisce turista per rubare smartphone, un arresto

Arrestato un tunisino con l'accusa di concorso in rapina impropria.

"Hanno accerchiato la loro vittima e, dopo averla aggredita, l'hanno rapinata. Nonostante la fuga dei complici, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini sono riusciti a bloccare un 25enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di concorso in rapina impropria. E' successo nella notte di sabato 20 maggio, quando il branco, che si aggirava in via Marsala, dopo aver individuato la vittima, una turista coreana di 27 anni, ha atteso il momento giusto quando in strada non c'era più nessuno, e l'ha aggredita, strattonandola e colpendola con schiaffi e pugni, per rapinarla dello smartphone" viene riportato in una nota dell'Arma.



Dalla Benemerita spiegano infine: "Transitando poco dopo, i Carabinieri hanno soccorso la giovane, che fortunatamente non ha riportato lesioni, e, acquisite le descrizioni dei malviventi, hanno iniziato serrate ricerche in zona, riuscendo a localizzare il 25enne. Gli accertamenti dei Carabinieri proseguono al fine di identificare i complici, riusciti a dileguarsi. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo."