Ricercato da Interpol per rapina, arrestato a Zevio

Arrestato un 30enne rumeno condannato a 7 anni.

"Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Zevio hanno arrestato un 30enne rumeno a carico del quale pendeva un mandato di arresto europeo. Il giovane era ricercato dall'Autorità Giudiziaria del Paese di origine per una rapina che gli è costata la condanna a 7 anni di reclusione" spiega in un comunicato l'Arma.



"L'Autorità rumena aveva, quindi, esteso il mandato a livello europeo con l'aiuto dell'Interpol. I Carabinieri di Zevio, che già nel gennaio scorso avevano denunciato l'uomo per il furto di una bicicletta avvenuto proprio a Zevio, si sono subito messi sulle sue tracce e, dopo attente e minuziose ricerche, lo hanno trovato nella tarda serata di ieri all'interno di un capannone dismesso. Tratto in arresto, il cittadino rumeno è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Verona-Montorio, in attesa dell'estradizione" comunica infine la Benemerita.