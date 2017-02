Pallagorio: voleva rapinare ufficio postale con un fucile, arrestato

"I Carabinieri della Stazione di Verzino hanno tratto in arresto, nella mattinata di oggi, un trentottenne incensurato che, armato di fucile, aveva intenzione di portare a compimento una rapina presso l'ufficio postale di Pallagorio. - viene riferito in una nota dall'Arma - I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato movimenti sospetti nei pressi dell'ufficio postale, circostanza notata anche da alcuni cittadini della zona. Per accertarsi della situazione i Carabinieri hanno dunque perlustrato l'area interessata cercando di cinturare l'edificio delle poste al fine di individuare anomalie o l'eventuale presenza di individui sospetti. In tale circostanza, in una via appartata nelle vicinanze dell'ufficio postale, un uomo con il volto travisato da una sciarpa ed un cappuccio, imbracciando un fucile a canne mozze, si stava avvicinando all'ufficio postale".



"Alla vista del malvivente i militari sono intervenuti riuscendo a bloccare, disarmare e arrestare l'uomo sventando così il tentativo di rapina. - si precisa - Il trentottenne infatti, che aveva con sé anche un sacco dove riporre il bottino, aveva programmato di portare a termine la rapina sfruttando il periodo del mese dedicato al pagamento delle pensioni così da trovare maggiore contante nelle casse dell'ufficio postale. In seguito i Carabinieri hanno individuato, in una via poco distante, anche l'autovettura che sarebbe stata utilizzata dall'uomo per darsi alla fuga dopo aver effettuato la rapina. L'autorità giudiziaria di Crotone, informata degli eventi, ha disposto la traduzione in carcere del rapinatore".