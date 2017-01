Marina di Tor San Lorenzo: evade da casa di lavoro per compiere due rapine

"I Carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Velletri, nei confronti di un 36enne del luogo, con precedenti, ritenuto responsabile di rapina aggravata. Il provvedimento gli è stato notificato presso una casa lavoro a Vasto, in provincia di Chieti dove si trovava già ristretto per altra causa" espone in una nota l'Arma.



"I Carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo - si informa dunque dalla Benemerita -, a conclusione di una meticolosa attività investigativa, hanno accertato che l'uomo, nel mese di novembre dello scorso anno, aveva perpetrato due rapine, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, in danno di un noto supermercato della frazione marina, appropriandosi di quasi 2000 euro in contanti."



"In entrambi gli episodi il modus operandi era stato lo stesso. All'orario di chiusura serale dei negozi - viene sottolineato dai militi -, si introduceva nell'esercizio commerciale armato di pistola e con il volto semi travisato da un berretto e uno scaldacollo. Sotto la minaccia dell'arma costringeva i dipendenti a mettersi da parte e dopo aver svuotato la cassa, si dileguava a piedi facendo perdere le proprie tracce."



"Le indagini avviate dai Carabinieri a seguito alla denuncia sporta dalla titolare dell'esercizio commerciale consentirono qualche giorno dopo di individuarlo e di rintracciarlo presso un nascondiglio in zona, scoprendo che si trattava di un evaso, dalla casa lavoro di Vasto (Chieti) ove stava espiando la misura di collocamento in casa lavoro per la durata di due anni. Al termine delle indagini, concordando con le risultanze investigative dei Carabinieri, il Gip del Tribunale di Velletri ha emesso il provvedimento cautelare che è stato notificato dai Carabinieri all'autore delle rapine che questa volta è stato però tradotto presso il carcere di Vasto" si evidenzia infine.