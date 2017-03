Bra: rubano dal supermercato e aggrediscono vigilante, due arresti

Arrestati due uomino dopo un tentativo di furto.

"Ieri sera, in orario di chiusura, il vigilante di un supermercato del luogo ha visto uscire due individui sospetti ed ha chiesto loro di verificare lo scontrino. I dubbi si sono verificati più che fondati: i due non avevano pagato la merce e, colti in fallo, avevano reagito aggredendo la guardia tentando di guadagnare la fuga" scrivono in una nota i Carabinieri.



"Il vigilante, nel tentativo di fermarli, è stato spinto a terra con forza e colpito con un pugno al volto. Intanto sono giunti sul posto, allertati da alcuni avventori del supermercato, i Carabinieri del Radiomobile di Bra, che hanno tratto in arresto i due soggetti per il reato di rapina impropria" prosegue l'Arma.



"Si tratta di un sessantenne pregiudicato, residente a Bra e un ventenne del Gambia abitante ad Alba. I militari hanno rinvenuto e restituito agli addetti del supermercato tutta la refurtiva. I due malviventi, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, sono stati posti agli arresti domiciliari" comunica infine la Benemerita.