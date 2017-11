Bologna: Striscia la Notizia rapinata alla Montagnola, indagini in corso

I Carabinieri indagano sulla rapina ai danni della troupe di Striscia la notizia.

"I Carabinieri della Compagnia Bologna Centro hanno avviato le indagini per risalire agli autori di una rapina in concorso commessa ieri sera ai danni di una troupe di 'Striscia la notizia' che si trovava all'interno del Parco della Montagnola per un servizio giornalistico" espongono in un comunicato dall'Arma.

"Stando ai primi accertamenti, una decina di soggetti, verosimilmente extracomunitari, si sarebbe impossessata mediante violenza di un paio di videocamere che la troupe aveva con sé" scrivono in conclusione i Carabinieri.