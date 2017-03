Andria: scoperto emporio del mercato nero con quintali di sigarette rubate

Scoperto dai Carabinieri un bazar di merce rubata in contrada Monachelle di Andria.

"Blitz dei Carabinieri. Irruzione in un magazzino con all'interno merce rubata, 11 in manette. Recuperati beni per un milione di euro, tra cui quintali di stecche di sigarette rapinate ieri mattina. Scene da film ieri pomeriggio in contrada Monachelle di Andria. Un centinaio di Carabinieri hanno circondato un capannone e in un battibaleno vi hanno fatto irruzione" viene fatto sapere in una nota dell'Arma.



"Un vero e proprio emporio della merce rubata. In tre minuti, in 11 finiscono ammanettati. L'accusa è di riciclaggio. È un vero e proprio emporio del mercato nero, un enorme bazar della merce rubata, quello scoperto dai Carabinieri di Andria. Nel pomeriggio di ieri i militari hanno arrestato undici persone, tutte pregiudicate originarie delle province di Bari e Barletta- Andria-Trani, per il reato di riciclaggio. Le indagini hanno avuto inizio dopo che nella mattinata si era consumata una rapina ai danni di un autotrasportatore a Mola di Bari, diretto a Lecce con un carico di sigarette dei Monopoli di Stato. Attivate immediate ricerche dal Comando Provinciale di Bari, ad Andria, i Carabinieri si sono messi immediatamente sulle tracce dei malviventi" prosegue la Benemerita.



"Setacciate in lungo ed in largo tutte le aree industriali della città - segnalano dunque i militari -, è stato individuato un obiettivo di significativo interesse operativo, ovvero un capannone industriale in località Monachelle, a ridosso di via Trani, dove, da serrata attività investigativa, erano emerse frequentazioni insistenti di alcuni noti pregiudicati del luogo."



"Giunti in forze sul luogo individuato e cinturata la zona - informano quindi i militi -, i militari, un centinaio di uomini, hanno fatto irruzione all'interno del capannone, dove gli arrestati erano in procinto di modificare i colli di diversa merce, al fine di elidere il collegamento tra la merce e la rapina all'autotrasportatore, spezzando la 'tracciabilità' del prodotto, tra cui gli ingenti quantitativi di stecche di sigarette, provento della rapina consumata proprio nella mattinata."



"L'ispezione dei luoghi, tuttavia, ha riservato qualche sorpresa in più. All'interno dello stesso, infatti, è stata rinvenuta anche altra tipologia di merce. Da cosmetici ad attrezzi agricoli, da trolley a termosifoni in ghisa, da sigarette di contrabbando a filamenti per la tessitura, con tutta probabilità provento di furti e rapine compiute in diverse località del territorio nazionale, del valore di centinaia di migliaia di euro e su cui sono in corso le indagini per stabilirne l'esatta provenienza" si continua.



"Nel corso delle perquisizioni, sono stati sottoposti a sequestro anche un tir, su cui grava un provvedimento di sequestro, un carrello elevatore, asportato in Battipaglia (Salerno) tre anni fa, due jammer muniti di 32 antenne, utilizzati dai malviventi per eludere i controlli delle Forze dell'Ordine. Il valore complessivo della merce rinvenuta ammonta a circa un milione di euro" si precisa in ultimo.