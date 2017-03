Abano Terme: aspetta il figlio ma in auto sale rapinatore, arrestato

Paura in un parcheggio di un supermercato di Abano Terme.

"Attimi di paura ieri sera verso le 21.00 ad Abano Terme - viene rivelato in una nota dai Carabinieri -, dove una padovana 58enne, nel parcheggio di un supermercato, ha subìto un'aggressione a scopo di rapina da parte di uno straniero. La donna, che si trovava ferma a bordo della propria autovettura, stava effettuando una telefonata al cellulare in attesa di essere raggiunta dal figlio con il quale si era data appuntamento al termine della giornata di lavoro."



"In un attimo di distrazione, credendo che proprio il figlio stesse salendo in macchina, la malcapitata si voltava per salutarlo accorgendosi solo in quel frangente che si trattava invece di uno sconosciuto che voleva rapinarla. Il malfattore afferrava la donna strattonandola violentemente, impossessandosi delle chiavi del veicolo: chiaro l'intento di derubare la donna e fuggire poi a bordo del mezzo. La pronta reazione della malcapitata che iniziava ad urlare con tutte le sue forze per richiamare l'attenzione dei passanti faceva però desistere il rapinatore che si dava alla fuga a piedi nelle vie circostanti. Nel frattempo alcuni cittadini che avevano assistito alla scena davano l'allarme ed uno di questi riusciva anche a seguire il malfattore per un breve tratto di strada. In loco giungevano prontamente i Carabinieri delle Stazioni di Abano Terme e Teolo che, grazie alle preziosissime informazioni date dalla vittima e dai testimoni, riuscivano a localizzare e bloccare poco dopo il rapinatore" prosegue l'Arma.



"L'individuo, un 46enne di nazionalità marocchina dimorante ad Abano Terme, operaio, incensurato, regolare sul territorio nazionale, veniva tratto in arresto in flagranza del reato di rapina e condotto presso la caserma dell'Arma di Viale delle Terme. Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica l'arrestato veniva quindi trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto nella mattinata odierna" spiegano infine i militari.