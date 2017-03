Marracash fa da "padrino" a Rkomi: primo album con Universal Music

Il rapper Mirko Martorana, in arte Rkomi, pubblicherà il suo primo album con la Universal Music Italia. Direttore artistico del progetto sarà Marracash.

"Rkomi, uno dei talenti e delle penne più interessanti della nuova scena rap italiana, entra nel roster di Universal Music Italia, lo fa in grande stile e con un 'padrino' d'eccezione: Marracash, che ricoprirà il ruolo di direttore artistico del progetto".



«Poco più di un anno fa uscì Dasein Sollen. In quel periodo lavoravo come cameriere e per quanto questa 'cosa della musica' mi prendesse non ho mai creduto di poter arrivare fino a qui né tantomeno di 'riempirmici il frigo'. Durante questo viaggio mi sono imbattuto in una persona che ha senza dubbio rappresentato uno dei punti di riferimento della mia crescita personale/musicale: Marracash. Ho avuto il piacere di confrontarmi parecchio con Fabio ed entrambi ci siamo resi conto di avere più cose in comune di quanto credessimo», riferisce Mirko Martorana, in arte Rkomi.



Si precisa in ultimo: "Parallelamente al contesto discografico Rkomi entra a far parte anche di Roccia Music, la factory specializzata in musica rap fondata da Marracash e Shablo. Rkomi è attualmente al lavoro sul primo disco ufficiale."