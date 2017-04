Monteverde: ruba cavi dell'alta tensione, arrestato 19enne romeno

Arrestato dopo aver rubato 100 metri di cavi di rame.

"Aveva già rubato circa 100 metri di cavi di rame dai tralicci della corrente elettrica (a Monteverde, ndr) ma grazie alla segnalazione di un cittadino è finito in manette. Si tratta di un 19enne romeno, sottoposto dai carabinieri a perquisizione veicolare a seguito della quale sono stati rinvenuti i cavi asportati poco prima" viene fatto sapere in una nota dell'Arma.



"Condotto in Caserma per gli accertamenti di rito, il 19enne è stato dichiarato in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino. Il veicolo invece è stato sottoposto a sequestro mentre la refurtiva restituita all'avente diritto" rivelano in ultimo i Carabinieri.