Genova: container radioattivi sdoganati con falsi certificati, 8 misure cautelari

I carabinieri del Noe indagano 8 persone accusate di aver prodotto falsi certificati radiometrici per consentire l'importazione di container di materiali ferrosi radioattivi che transitavano nel porto di Genova.

Falsi certificati radiometrici emessi per consentire l'importazione di container di materiali ferrosi radioattivi. E' quanto ha scoperto il Nucleo operativo ecologico di Genova nell'ambito dell'inchiesta che ha portato alla luce presunte misurazioni false con l'obiettivo di velocizzare i tempi di movimentazione dei container.

L'indagine si è chiusa con una maxi operazione nel porto a Genova e l'emissione di otto misure cautelari: due arresti domiciliari e 6 obblighi di firma.

Secondo gli inquirenti, gli indagati si erano accordati per rilasciare documenti che attestavano falsi dati sulla radioattività dei container sulla base dei quali i funzionari delle Dogane, estranei ai precedenti passaggi, emettevano bollette doganali che ne autorizzavano l'importazione.

I carabinieri del Noe precisano che "alcuni dipendenti di società di spedizioni erano al corrente della situazione e passivamente utilizzavano i falsi documenti".



L'inchiesta è simile a un'altra che nel dicembre 2014 portò a tre arresti domiciliari e tre indagati.

Non è la prima volta che nel porto di Genova, inoltre, transita merce radioattiva: nel 2011 è rimasto fermo per mesi in attesa di bonifica un container, proveniente dall'Arabia Saudita e giunto da Goia Tauro, con all'interno con cobalto radioattivo, probabilmente prodotto di residui sanitari.

Nel giugno 2016, invece, la Onlus Mondo in Cammino aveva informato il Comune di Ancona di aver appreso da "informazioni confidenziali di un episodio verificatosi alcuni giorni fa relativo ad un container dalla Cina, contenente rottami ferrosi radioattivi che, più precisamente, sarebbe arrivato al porto di Ancona tra il 13 e il 14 giugno e che sarebbe ripartito alla volta di Camerata Picena (...) il 15 giugno".