Querele temerarie: ddl giace da mesi in Commissione, dice Ricchiuti (MDP)

Lucrezia Ricchiuti di MDP sul ddl che sanziona le querele temerarie.

"Sulle querele temerarie ho presentato con la collega Guerra e altri un disegno di legge nel gennaio 2017, che giace nei cassetti della Commissione Giustizia del Senato" denuncia in una nota Lucrezia Ricchiuti, senatrice di Articolo Uno - MDP.

"Anch'io auspico come il Presidente Grasso che la commissione lo metta in discussione il prima possibile. - sottolinea - I tempi sono stretti ma volendo si può ancora approvare".

"Il disegno di legge prevede che la querela per il reato di cui all'art. 595 del codice penale è improcedibile se manifestamente infondata. - specifica - Inoltre la domanda di risarcimento del danno per fatto illecito di condotta diffamatoria è inammissibile se manifestamente infondata per avere a oggetto fatti veri e di pubblico interesse".